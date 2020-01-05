النخالة يعزّي باغتيال سليماني

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أجرى الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة، اتصالا هاتفيا مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني معزيًا إياه بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

جاء ذلك في بيان للحركة، الأحد، وصل "الخليج 365" نسخة منه.

وقال النخالة: "إن سليماني هو دليل عزة وكرامة في مواجهه أمريكا وإسرائيل، وأن قرار اغتياله يحمل دلالة على ما لهذا الرجل من دور كبير في تعزيز خط المقاومة والجهاد باتجاه فلسطين".

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وأضاف "اغتيال سليماني خسارة كبيرة لكنه في ذات الوقت سيكون نموذجا لكل المسلمين وأحرار العالم في كيفية مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني".

وأكد النخالة أن اغتيال سليماني "لن يكسر خط المقاومة بل سيجعله أكثر وعيا بمدى عدوانية أمريكا وعدائها للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة كافة".

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.