الدفاع التركية تدين بشدة قصف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية

أنقرة/ الخليج 365

أدانت وزارة الدفاع التركية، الأحد، بشدة، قصف مقاتلات تابعة لخليفة حفتر، مقر الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت.

وقالت الدفاع التركية في تغريدة على تويتر: "ندين بشدة هجوم قوات حفتر المعادية للسلام، على الكلية العسكرية بطرابلس، بغية تحقيق مآربها غير القانونية".

وذكر "مركز الطب الميداني والدعم"، التابع لوزارة الصحة الليبية، أن "القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية، مساء السبت، راح ضحيته 30 شهيدا وأكثر من 33 جريحا".

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل ميليشات حفتر أو المرتزقة الداعمة له، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.