الرئيس العراقي يستعرض مع أمير قطر مستجدات الأوضاع ببلاده

أحمد يوسف/ الخليج 365
بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس العراقي برهم صالح، مستجدات الأوضاع في البلاد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صالح، مع أمير قطر، الأحد، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
تم خلال الاتصال "استعراض مستجدات الأوضاع في العراق، لاسيما الأحداث الأخيرة، والسبل الكفيلة بالتهدئة لتجنيب العراق، والمنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد"، بحسب ذات المصدر.
وقُتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.
وفجر الأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردًا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ"الانتقام" على خلفية مقتل سليماني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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