العراق.. المئات يطالبون شركة أكسون موبيل النفطية الأمريكية بالرحيل

العراق / علي جواد / الخليج 365

احتشد المئات من أهالي محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي العراق، الأحد، أمام مقر شركة أكسون موبيل النفطية الأمريكية، مطالبين الشركة بالرحيل، على خلفية تنفيذ واشنطن غارات استهدفت قيادات في الحشد الشعبي.

وقال مصدر أمني في قيادة شرطة البصرة طلب عدم الإشارة لاسمه، للأناضول، إن "المحتجين رفعوا شعارات تطالبهم بالرحيل الفوري من العراق ومغادرة الحقول النفطية في البلاد".

وذكر المصدر أن "قوات الأمن فرضت إجراءات مشددة حول محيط مقر الشركة الأمريكية"، تجنبا لتصاعد الاحتجاجات والدخول إلى مقرها.

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، في الغارة الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة فجر الجمعة.

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وقامت الولايات المتحدة على إثره، بشن ضربة جوية، قضت على قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس و8 أشخاض آخرين قرب مطار بغداد الجمعة.

وتوعدت إيران والفصائل العراقية المسلحة المقربة منها ولا سيما كتائب "حزب الله" العراقي بالانتقام لمقتل سليماني والمهندس الذي جرى تشييعهما وقتلى الغارة الآخرين السبت في بغداد.

ويوجد نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق، ضمن إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، وينتشرون في عدة قواعد عسكرية عراقية لا سيما قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار (غرب)، وقاعدة بلد الجوية في صلاح الدين (شمال)، وقاعدة "كي وان" في كركوك.

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