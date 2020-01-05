“الحمد” يحقق المركز الأول في مهرجان ليوا في الامارات

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – حسان الطريقي : حقق الكابتن السعودي بدر بن علي الحمد المركز الأول في مهرجان ليوا ٢٠٢٠م في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستعراض الرملي الحر فئة ٨ سرندل. يذكر أن الكابتن بدر الحمد حقق أيضا المركز الأول عام ٢٠١٨ في نفس المهرجان والفئة. صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ الكابتن الحمد وتتمنى له المزيد من الإنجازات

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