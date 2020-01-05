قصة البلورة المعلقة

صحيفة الخليج الإلكترونية

هناك شيء .. هناك شيء

قالتها وهي تغط في نومٍ

أحست أن هناك من يحثها على النهوض من فراشها فحاولت أن تقاوم التعب الذي يلبس جسدها وأن تفلح بفتح عينيها الكسلى , والتي أغرتها أذنها بصوت البحر ورائحته التي شلت أنفها ,أفلحت بالنهوض وكانت مذهولة

أين هي ؟ ولماذا هي هنا ؟ وكيف تم ذلك ؟ أسئلة كثيرة دارت في رأسها الصغيرة بثانية

تسمرت رجلاها وغاصت في رمال بيضاء محفوفة بزرقة البحر وحفيف الأشجار الخضراء الكثيفة

فدار وجال نظرها بالمكان

أين أنا؟

هل أنا أحلم؟

نعم دون شك هذا حلم.

انثنت على ركبتيها لتمسك حبات الرمل وكأنها قطعة من ذهب مخلوطة بأحجارٍ كريمة فسمعت همسا إحمليني قربيني إلى أذنك حتى أعزف لك لحنًا سحريًا، وقبليني حتى أجعل عالمك جنة.

القى على روحها بسحر غريب حملته وقرّبته من اذنها وهي تسمع همسًا بلا توقف أكثر وأكثر فتعالت الأصوات ووجل قلبها فلاتعرف أين الصوت ولمن ؟ ولا حتى مصدره لكنه قريب.

فلمعت حبات الرمل بين يديها وتكومت وتراكمت فصرخت فيها بهدوء قربيني لتلك الخصلات فوق أذنك أسرعي لا تتكاسلي , فقربته والخوف يكاد يقطع نياط قلبها الصغير لكنها كانت كالمسحورة لا تملك الرأي قربته فتشبث بخصلات شعرها الناعم وتثبت وذاب بها وكأنها قطعة من ياقوت نادر.

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فقال لها: سيري الآن إلى البحر

فسارت بخطى متثاقلة وكأن الرمل يبتلع اقدامها كلما تقدمت حتى اوقفتها زجاجة قد إبتلع الشاطيء جلها فأنثنت لها وسحبتها بقوة عظيمة، فقد كانت ثقيلة وكان البحر يسكنها رغم أنها كانت فارغة إلا من ذرات غبار رمادية كانت تتوهج داخلها .

اخذت تنظر إليها ونور الشمس ساطعًا ويزيد من إحتراق تلك الذرات سمعت صوتُا خذيها لتلك الصخرة البيضاء هنالك ولتكسريها ولكن قبل ذلك توجهي لتلك الشجرة وإقطعي منها غصنًا طريًا و إحرصي أن يحتوي على ثلاث زهرات بيضاء متفتحة لا تنسي بيضاء متفتحة فعلت ماطلب منها , ثم كسرت الزجاجة، على الصخرة البيضاء والتي كانت كأنها رأس شيطان غاضب والغصن بيدها لم تفلته فتطاير الزجاج وكأنه حممًا من بركان غاضب حولها، وفي السماء تكونت غيمة سوداء ولد منها إعصارّ رماديًا يبرق ويرعد ويبتلع نفسه، وكل ما كان قريب منه حتى السحاب، فسقطت حتى كاد الغصن يسقط من يدها، فأسرعت حبة الرمل التي على شعرها بالتحول لجسدً عظيمً يحملها بين ذراعيه

فقال : هذا ما وعدتك به أنا ! فأين وعدك أنت؟

فأخذ الإعصار يلتف حول نفسه وكأنه يأكل أطرافه حتى رسم ملامحً بشعة على خد تلك السحابة فقال: إذا أين هي فاتنتك ؟

فقال : بين يدي

وأين طعامي ؟

فقال : بين يديها.

بقلم / نورة المهنا

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