شرطة الرياض تقبض على 31 متهماً في قضايا تحرش

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الحساب الرسمي للأمن العام أن شرطة منطقة الرياض ومن خلال متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال الفترة من 3 – 9 جمادى الأولى 1441هـ عن القبض على (31) متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كما أوقعت العقوبات المقررة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام (85) رجلاً و (87) امرأة وذلك لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.
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