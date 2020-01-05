زوجة تسكب الأسيد الحارق على وجه وجسد زوجها

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صحيفة الخليج الالكترونية
فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة صبيا بجازان، التحقيق في واقعة إقدام زوجة على سكب سائل الأسيد الحارق على جسد زوجها وهو نائم بالمنزل.
وتشير التفاصيل إلى أن الزوجة الثانية للمجني عليه دخلت في خلاف معه ليقرر هجر فراشها تلك الليلة وينام في صالة المنزل.
وفوجئ الزوج بقيام زوجته برش السائل الحارق على جسده ووجهه وهو نائم مهددةً إياه بالقتل، قبل أن يتمكن من الهرب منها والاستنجاد بالجيران الذين نقلوه إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، حيث جرى تنويمه بالعناية المركزة.
بدورها قررت الأجهزة الأمنية إطلاق سراح الزوجة بكفالة مالية على ذمة القضية.
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