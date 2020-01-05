لن تصدق.. ما حدث لشاب تناول 35 حبة فياغرا !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أصيب شاب بريطاني بوضع صحي سيء بعد تناوله 35 حبة فياغرا خلال ساعة واحدة، لمجرد المزاح، حيث انتابه دوار وهواجس بصرية، وكان يرى كل شيء حوله باللون الأخضر.



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وقال دانييل ميدفورت (36 عاماً) إنه بدأ يشعر بحالة سيئة حيث انتابه دوار وهواجس بصرية، لافتاً إلى أن كل شيء حوله بدى باللون الأخضر إضافة إلى شعوره بحالة انتصاب قوية.

وعندما انتبهت زوجته لما ينتابه من أعراض صحية غريبة ومفاجأة، استدعت رجال الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى.

وأكد ميدفورت أن الأطباء تصرفوا بمهنية عالية رغم أنهم "كانوا يحاولون السيطرة على ضحكهم"، والملفت أن الشاب بقي مستلقياً على سرير المستشفى لمدة 5 أيام.