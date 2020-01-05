اليابان تشدد إجراءات الهجرة بعد فرار غصن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أمرت اليابان اليوم الأحد، بتشديد إجراءات الهجرة بعد فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن، وذلك في أول رد فعل رسمي على الواقعة التي هزت النظام القانوني للبلاد. وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان: "أصدرت أوامر لوكالة خدمات الهجرة للتنسيق مع الوكالات الأخرى المعنية لتشديد إجراءات المغادرة"، وأضافت أن رحيل غصن غير القانوني على ما يبدو أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد سجل لمغادرته اليابان. وأصبح غصن هارباً دولياً بعدما كشف يوم الثلاثاء الماضي عن فراره إلى لبنان، هرباً مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان، أين يواجه تهماً بارتكاب مخالفات مالية. ودافع ممثلو الادعاء في اليابان في بيان منفصل عن النظام القضائي الجنائي الذي يصفه المنتقدون "بالعدالة الرهينة"، للإشارة إلى فترات الاحتجاز المطولة قبل توجيه الاتهامات، والاستجواب دون حضور محامين لانتزاع الاعترافات. وقالوا في البيان، إن النظام القانوني الياباني يضمن لكل المتهمين محاكمة سريعة، وعلنية، وعادلة ودافعوا عن احتجاز غصن أكثر من 100 يوم، قائلين إنه كان على أساس أنه لديه شبكة موسعة في الداخل والخارج ويمكنه بسط نفوذه الكبير لإخفاء الأدلة.

