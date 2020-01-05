زوج نانسي عجرم يقتل لصاً اقتحم منزلهم للسرقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحف لبنانية الأحد، عن تفاصيل جديدة، بشأن واقعة محاولة سرقة منزل الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان.

ونقلت صحيفة «النهار»، عن مصادر شرطية أن السارق تمكن من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلحاً بمسدس، تمكن بواسطته من «إبعاد» 3 حراس أمن، ولم يتمكن الدكتور فادي الهاشم زوج عجرم من ردعه، رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وأضافت الصحيفة أن السارق شق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهدداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصر على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله زوجها بطلقات نارية أدت إلى مقتله. واعتبرت مصادر قضائية، أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، على اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحاً بمسدس.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في جونيه، بأن السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر الأحد ملثماً إلى فيلا الفنانة بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

وبعد انتشار خبر محاولة الاقتحام والسرقة، غرد عشرات الفنانين اللبنانيين والعرب ليطمئنوا على نانسي عجرم وعائلتها، متمنين لها السلامة.