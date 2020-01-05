«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لعام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الأولى لعام 2020 تحت شعار «للمشاة حق في عبور الطريق» ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وتستمر ثلاثة أشهر، للوصول إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021.

وكشفت إحصائيات صادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية عن وقوع 275 حادث دهس، نتج عنها وفاة 26 شخصاً، وإصابة 285 شخصاً بإصابات تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة والبليغة خلال 3 أشهر في الفترة من الأول من يناير/كانون الأول حتى 31 مارس / آذار من عام 2019.

وتجسد الحملة استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ونشر الوعي المروري بهدف توعية كافة أفراد المجتمع، ومستخدمي الطريق، خاصة السائقين بضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي إن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرئيسية لوزارة الداخلية هذا العام على مستوى الدولة، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية؛ لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس.