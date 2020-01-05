رفض منح «الذكاء الاصطناعي» براءة اختراع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض مكتب براءات الاختراع بالاتحاد الأوروبي EPO، طلبين للحصول على براءة اختراع، قدمهما ستيفن تالر، الرئيس التنفيذي لشركة Imagination Engines نيابة عن برنامج ذكاء اصطناعي يسمى DABUS، والذي وصفه بأنه برمجية متطورة تتكون من مجموعة من الشبكات العصبونية المنفصلة التي تحتوي كل منها على ذكريات مترابطة ذات طبيعة لغوية أو بصرية أو سمعية. تجتمع هذه الشبكات العصبونية باستمرار وتنفصل، مما يؤدي إلى توليد مفاهيم معقدة مثل الأفكار الموضحة في طلبات براءات الاختراع، لكن المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع رفض كلا الطلبين على أساس أنهما لا يفيان بمتطلبات الاتفاقية الأوروبية القائلة بأن المخترع المعين في الطلب يجب أن يكون إنساناً وليس آلة.

قدمت الطلبات في شهر أغسطس/آب الماضي، في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأوروبا من قبل فريق مشروع المخترع الاصطناعي Artificial Inventor project بقيادة البروفيسور ريان أبوت Ryan Abbott من جامعة سوري بالمملكة المتحدة.

وتتعلق فكرة الذكاء الاصطناعي الأول بنوع جديد من حاوية المشروبات، بينما تمثل الفكرة الثانية جهاز إشارة لمساعدة فرق البحث والإنقاذ على تحديد الهدف.

وبحسب موقع TechDirt هاجم البروفيسور أبوت قرار المكتب الأوروبي، وقال «رفض اعتماد ملكية الاختراعات لأنها تفتقر إلى مخترع بشري طريقة تفكير عفا عليها الزمن، وستقف عقبة رئيسية في طريق حقبة جديدة من المساعي الإنسانية المذهلة».