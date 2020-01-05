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صور جديدة لأديل بعد خسارتها 19 كيلوجراماً من وزنها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تداول مئات الآلاف من المعجبين بالمغنية البريطانية أديل صورة حديثة لها خلال استقبالها العام الجديد على أحد شواطئ الكاريبي، وتظهر فيها خسارتها الكبيرة لعدة كيلوجرامات من وزنها. وعلى طريقة «قبل»، و«بعد»، غرد آخرون بصورة أديل في العام الماضي بوزنها الزائد الذي حققت به شهرتها الواسعة في الأعوام الماضية.
وأشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن أديل ـ 31 عاماً ـ خسرت حوالي 19 كيلوجراماً من وزنها خلال النصف الثاني من العام الماضي، وقالت إنها تعمل على ألبومها الموسيقي الجديد الذي سيشهد تعاوناً مع هاري ستايلز.

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