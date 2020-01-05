«ملك التونا» في اليابان يشتري سمكة ب 1,8 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع رجل أعمال ياباني معروف متخصص في إعداد أطباق السوشي وملقب بـ«ملك التونا» 1.8 مليون دولار لسمكة تونا ضخمة في مزاد رأس السنة الذي أقيم الأحد في سوق الأسماك الرئيسية في طوكيو.

واشترى كيوشي كيمورا الذي يملك شبكة ناجحة من مطاعم السوشي بسعر 193 مليون ين (1.8 مليون دولار) سمكة التونا الضخمة البالغ وزنها 276 كيلوغراماً، والتي اصطيدت في المياه قبالة منطقة أموري في شمال اليابان.

وقال كيمورا للصحفيين بعد المزاد الذي جرى فجراً «هذا أفضل ما يكون. نعم السعر مرتفع لكن أريد أن يتناول زبائني سمكاً لذيذاً هذه السنة أيضاً».

وغالباً ما يدفع كيمورا سعراً عالياً في أول مزاد في السنة الجديدة في سوق الأسماك الرئيسية في العاصمة اليابانية، مستقطباً ومطعمه تغطية إعلامية واسعة. ودفع خلال مزاد العام الماضي سعراً قياسياً بلغ 3.1 مليون دولار لشراء سمكة تونا يبلغ وزنها 278 كيلوغراماً.

وأقيم المزاد هذا العام في السوق الجديدة المقامة في منطقة تويوسو، بعد إغلاق سوق سكيجي الشهيرة التي كانت تستقطب أعداداً كبيرة من السياح وتنتشر فيها المطاعم والمتاجر،العام الماضي.