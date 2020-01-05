الناخبون يصوتون في دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في كرواتيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدلي الناخبون الكروات، بأصواتهم الأحد في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية التي لا يمكن التكهن بنتائجها. سيتعين فيها على الرئيسة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش كسب تأييد اليمين القومي للفوز على خصمها رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش الذي يشكل تحدياً جدياً لها.

تأتي الدورة الثانية من الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا. وكشف الاقتراع في جولته الأولى، عن صعود اليمين الراديكالي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده، ومثل جاراته في البلقان، هجرة سكانه واستشراء الفساد.

ودعي الناخبون البالغ عددهم نحو 3,8 مليون شخص إلى الاختيار بين رؤيتين، الأولى ، تمثل "كرواتيا أصيلة" ترى الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها أنها تمثلها، والأخرى "كرواتيا طبيعية" يعد بها خصمها الاشتراكي الديمقراطي.

وللفوز بولاية رئاسية ثانية، ينبغي أن تحصل غرابار كيتاروفيتش (51 عاماً) على تأييد الجناح المتشدد لناخبي اليمين الذي صوت في الدورة الأولى للمغني الشعبوي ميروسلاف سكورو، الذي اشتهر منذ منتصف تسعينات القرن الماضي بأغانيه الوطنية، وحصد حوالي ربع الأصوات، بناء على وعده بنشر الجيش على الحدود لمنع المهاجرين من عبور البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن منصب الرئاسة في كرواتيا فخري إلى حد كبير.