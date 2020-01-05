تمثال إبراهيموفيتش يتعرض للتخريب مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض تمثال زلاتان إبراهيموفيتش في مسقط رأسه للتخريب مجدداً، وأزيل بشكل شبه كامل من قاعدته خارج ملعب مالمو في السويد.

واقتلع مخربون أنف التمثال قبل فترة من عيد الميلاد لكن الهجوم مطلع هذا الأسبوع كان الأعنف، إذ لم يتبق بقاعدة التمثال سوى القدمين بينما سقطت بقية الجسد على السور المحيط بالتمثال. وكُتبت عبارة «ابتعد عن هنا» على الأرض.

وحضر مهاجم ميلان مراسم إزاحة الستار عن التمثال في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، لكن الهداف التاريخي لمنتخب السويد لكرة القدم أغضب جماهير مالمو بعد شرائه حصة في نادي هامربي الغريم في استوكهولم، وقال إنه سيحوله إلى أكبر ناد في اسكندنافيا.

وبدأ إبراهيموفيتش مشواره في مالمو قبل أن يخوض مسيرة حافلة بالألقاب في هولندا وايطاليا وإسبانيا وانجلترا وفرنسا وأمريكا.