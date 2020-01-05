«السحر الأسود» يقتل 16 أسداً في محمية بجنوب إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا فتح تحقيق بعد العثور على جيف 16 أسداً، نكل بها في محمية طرائد خاصة. وقال الناطق باسم الشرطة ساباتا موكجوابون، «لقد اصطيدت بطريقة غير قانونية صباح الجمعة. وقد قطع الخطم والأقدام في كل هذه الأسود».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صيادين غير قانونيين اطعموا الأسود الدجاج المسمم في المحمية الواقعة في المقاطعة الشمالية الغربية إلا أن الشرطة رفضت التكهن مشددة على أن التحقيق لا يزال مستمراً.

وأوضح موكجوابون «يبدو أن عظام دجاج وجدت على مسافة قريبة، وهذه مجرد شبهة الآن بأنها قد تكون تعرضت للتسميم من خلال إطعامها الدجاج». ولم يتم توقيف أي شخص حتى الآن. وفيما لم تتضح الدوافع بعد، يكون اصطياد الأسود عادة في جنوب إفريقيا بهدف استخدام أجزاء منها في الطب التقليدي، أو لأغراض السحر الأسود الذي لايزال يؤمن به قطاع واسع من أبناء القبائل هناك.