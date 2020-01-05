الجيش المصري يُجري تدريبات عسكرية في البحر المتوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أجرت القوات البحرية المصرية أمس، تدريباً تضمن تنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية.

وشملت المجموعة القتالية لحاملة المروحيات فرقاطات طراز «جو ويند» وطراز «بيري»، ولنشات صواريخ طراز «سليمان عزت»، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209، إضافة إلى عدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية المصرية.

ووفقاً للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فقد شهد التدريب اشتراك القوات الجوية، وجاء متمثلاً في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز «كاموف» وطائرات «الأباتشي» وطائرات «f-16»، إضافة إلى طائرات من طراز «شينوك».

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وأشار الرفاعي في بيان، إلى مشاركة «عناصر الدفاع الجوي ومجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية».

وشهد التدريب أيضاً قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل من طراز «SH-2G» بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات، في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.

وشدد المتحدث العسكري المصري على أن التدريب «عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي الذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات».

من جانب آخر، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء كمال عامر، إن مصر لديها ثوابت محددة بشأن أمنها القومي، وتأمين اتجاهاتها الاستراتيجية ومصادر الثروة القومية، والجبهة الداخلية. وأضاف أن الأمن القومي المصري لديه كل الخيارات مطروحة، وأنه في حال وجود إجراءات تتعلق بالأمن القومي سترى مصر ما يناسبها وما يمكن اتخاذه. وبيّن أن خطوات مصر تنطلق من القانون الدولي الذي يسمح لها باستخدام جميع قوى الدولة، لحفظ أمنها القومي، ويتيح لها كل الخيارات.

وفي ما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر بشكل استباقي أوضح عامر، ان مصر ترفض أي تدخل خارجي في شؤون دول المنطقة وتتخذ كافة الخطوات التي تراها مناسبة لأمنها القومي.