وتيرة الاستيطان ترتفع 70% عما كانت عليه في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زالت حكومة الاحتلال «الإسرائيلي»، تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان باعتباره جريمة حرب، وتواصل التصرف كدولة فوق القانون، مستندة في ذلك على دعم الإدارة الأمريكية.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أمس، إن آخر المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ومشروعه الاستيطاني، تمثلت في تجديد وزير الخارجية الأمريكي مايك مامبيو، تصريحاته التي ادعى فيها أن الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة شرعية ولا تتعارض مع القانون الدولي، وأن بلاده ستعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب ارتكبتها «إسرائيل» في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأضاف أن العام الماضي، شهد نشاطاً استيطانياً محموماً، وواصلت الحكومة «الإسرائيلية» اليمينية المتطرفة مشروعها التوسعي؛ حيث ارتفعت وتيرة التوسع الاستيطاني بنسبة 70% عما كانت عليه عام 2018. وبين أن سلطات الاحتلال هدمت نحو 617 مبنى خلال العام الماضي، ما أدى إلى تهجير 898 مواطناً.

وأضاف التقرير، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، جدد بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه (الليكود)، وعوده بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة ب«الكنيست الإسرائيلي»، ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة الاحتلال، ودفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة «الإسرائيلية» على غور الأردن وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة «الإسرائيلية» على جميع «البلدات» أي المستوطنات في الضفة الغربية كلها دون استثناء.

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وقال التقرير، إن مواقف الإدارة الأمريكية المعادية، شجعت حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية على تصعيد هجومها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأوقفت قوات الاحتلال، أمس، العمل بمنزل قيد الإنشاء واستولت على مضخة وخلاطتي أسمنت في قرية نحالين بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة «باكوش» في نحالين، وأوقفت العمل في منزل قيد الإنشاء يعود للمواطن محمود أحمد سواد، بحجة عدم الترخيص، واستولت على مضخة وخلاطتي أسمنت، كانت تعمل في المنزل. يذكر أن منطقة «باكوش» في نحالين تعتبر المتنفس الوحيد لتوسع البلدة العمراني، وتعمل البلدية حالياً على إنشاء مدرسة ومتنزه فيها.

وسلمت قوات الاحتلال، ثمانية شبان من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بلاغات للحضور إلى المحكمة، بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي الليلي. وقال أنور سامي عبيد، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله وسلمته بلاغاً للحضور للمحكمة «المركزية» التابعة للاحتلال اليوم الأحد، إضافة لسبعة شبان آخرين، وهم: فايز محمد محيسن، وآدم كايد محمود، ونديم محمد الصفدي، ومحمد موسى مصطفى، ومحمد عليان عليان، وصالح أبو عصب، ونضال فروخ، إثر تقديم نيابة الاحتلال استئنافاً ضدهم بدعوى كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي. وأوضح أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منازلهم الليلة قبل الماضية للتأكد من التزامهم بالقرار. (وكالات)