دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تدعم هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي بتقنية شحن سريع فائقة ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق إصدار سامسونج القادم من هواتفها القابلة للطي Galaxy Fold 2 في مؤتمر يعقد في 11 من شهر فبراير بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن هاتف S20، وفي أحدث تفاصيل جاءت حول الهاتف، أشير إلى أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بتقنية شحن سريع فائقة.

كشف عن تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold 2 في تسريبات مصورة حية نشرت خلال الفترة الماضية، واليوم أشار مطوري XDA إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 يأتي بتقنية شحن سريع فائقة وفقاً لتعليمات برمجية كشف عنها في الإصدار الثابت من نظام Android 10 الخاص بهاتف Galaxy Note9.

كما يظهر هاتف Fold 2 في التعليمات البرمجية في ملف بعنوان “bloom_front_charging_effect_superfast”، حيث يظهر الهاتف بصورة متحركة لشحن الهاتف، ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن تقدم سامسونج تقنية الشحن السريع الفائقة التي جاءت مع هاتف Galaxy S10 5G إلى إصدارها القادم Fold 2.

وتصل قدرة الشحن في هاتف Fold 2 إلى 45W، كما تكشف الصورة المتحركة عن الشاشة الثانوية في هاتف Fold 2 الخاصة بالإشعارات، والتي تأتي إلى جانب إعدادات الكاميرة المزودجة.

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ولقد كشفت الستريبات حتى الآن عن قدرة البطارية في واحدة من بطاريات Fold 2، حيث تأتي البطارية بقدرة 900 mAh، وهي البطارية المميزة بسعة أقل، بينما مازالت قدرة البطارية الثانية غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن قدرة البطارية الثانية ستكون أقل من 3000 mAh.

يذكر أن هاتف Fold 2 يضم هذا العام شاشة حماية زجاجية بتصميم نحيف جداً، والتي من المتوقع أن تدعم آداء وكفاءة أعلى في التصميم مقارنة بالإصدار السابق، أيضاً أشارت التسريبات إلى أن مستوى تسعير هذا الإصدار سيكون 1000 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تدعم هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي بتقنية شحن سريع فائقة ظهر على التقنية بلا حدود.