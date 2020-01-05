قوات الحكومة الليبية تعلن قصفها قاعدة الوطية

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، أن قواتهم استهدفت تمركزات لمليشيات حفتر بقاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس).

وقال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، في تصريح نشره المركز الإعلامي بركان الغضب، إن قواتهم تمكنت من "تدمير آليات عسكرية، ومخزنا للذخيرة وتجمعات للمرتزقة".

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وأشار قنونو، إلى أن عملية الاستهداف جاءت ردا على المجزرة التي قامت بها مليشيات حفتر في الكلية العسكرية بطرابلس، وأودت بحياة 30 طالبا من الكلية.

وتابع "نقول لمجرم الحرب وأتباعه وداعميه؛ ردنا سيكون قاسي في الميدان فعلا لا قولا".

من جانبه، لفت المجعي، إلى أن طيران قوات الوفاق قام ليلة السبت، باستهداف تجمعات لأفراد وآليات لمليشيات حفتر بقاعدة الوطية، والتي تتخذها مليشيات حفتر مركزا لعملياتها الجوية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.