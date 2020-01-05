لاريجاني: قتل سليماني لا يتوافق مع أي قانون دولي

إسطنبول/ الخليج 365
قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن قتل الولايات المتحدة الأمريكية لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، على الأراضي العراقية، لا يتوافق مع أي قانون دولي.
وأدان لاريجاني في كلمة أمام البرلمان، الأحد، قتل سليماني وقادة عراقيين في غارة أمريكية ببغداد.
وأشار إلى أن استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسليماني، يعتبر عملا إرهابيا حربيا.
وأكد أن مقتل سليماني سيغير موازين المنطقة والعالم، مبينا أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين حول نية سليماني في شن هجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق ولبنان، مجرد كذبة.
وتابع قائلا: "على الشعب ومجلس النواب الأمريكي أن يعلما أن ادعاءات رئيسهم، ما هي إلّا كذبة، للتغطية على جريمة الحرب والعملية الإرهابية التي ارتكبتها الولايات المتحدة".
وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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