العراق.. مشيعو جنازة رمزية لسليماني يقتلون متظاهرا في الناصرية

العراق/علي جواد/الخليج 365

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية اليوم، الأحد، بأن متظاهرا قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار من قبل مشيعين لنعش رمزي لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال المصدر في قيادة شرطة المحافظة طلب عدم الإشارة لاسمه للأناضول، إن "مشيعين لنعش رمزي لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس دخلوا ساحة الحبوبي المخصصة للمتظاهرين وهم يحملون الأسلحة".

وأوضح، أن "المتظاهرين في ساحة الحبوبي رفضوا دخول مشيعي النعوش الرمزية كونهم يحملون أسلحة، وتطور الخلاف بين الطرفين"، مشيرا إلا أن "المسلحين من المشيعين أطلقوا الرصاص بإتجاه المتظاهرين مما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 4 بجروح".

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وقتل سليماني والمهندس إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي في الغارة الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة فجر الجمعة.

وتوعدت إيران والفصائل العراقية المسلحة المقربة منها ولا سيما كتائب "حزب الله" بالانتقام لمقتل سليماني والمهندس الذي جرى تشييعهما وقتلى الغارة الآخرين السبت في بغداد.

ويوجد نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق ضمن إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي وينتشرون في عدة قواعد عسكرية عراقية لا سيما قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار (غرب)، وقاعدة بلد الجوية في صلاح الدين (شمال)، وقاعدة "كي وان" في كركوك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.