ظريف: تهديدات ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية "جريمة حرب"

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ضرب مواقع ثقافية في إيران يعد "جريمة حرب".

واتهم ظريف في تغريدات على تويتر ترامب بـ "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر عملية الاغتيالات الجبانة" التي قامت بها الولايات المتحدة، في العراق، الجمعة الماضية، وقتل جراءها قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وآخرين.

وقال ظريف إن "تهديدات ترامب بارتكاب انتهاكات جديدة (..) واستهداف مواقع ثقافية تعد جريمة حرب".

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وأضاف أن "نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا قد بدأت".

وقتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

وفجر اليوم هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردًا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ"الانتقام" على خلفية مقتل سليماني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.