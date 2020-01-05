"كتائب حزب الله" تطالب البرلمان بإقرار إنهاء الوجود الأمريكي بالعراق

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

طالبت كتائب "حزب الله" العراقية، الأحد، البرلمان باتخاذ موقف حازم وإقرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب السياسي للكتائب، اطلعت عليه الخليج 365، أنه "يجب إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي خرقتها أميركا خرقا سافرا وضربتها عرض الجدار حيث باتت ملغية بحكم الأمر الواقع".

وعن جلسة البرلمان، التي ستعقد اليوم، "هذه الجلسة ستكون فيصلا في الحكم على القِوى السياسيّة والشخصيات التي ستكونُ مع شعب العراق ووحدتِه، أو تلك التي تميل إلى مصالحها الضيّقة، وارتباطاتِها المشبوهةِ، وتوجهاتها القوميّة، او الطائفيّة، او الفئوية".

وأشار البيان أن "بعض القوى الكردية تميل إلى إبقاء هذه القوات لغايات تتعلق بأحلام الانفصال"، لافتا أن "أمريكا ليست حليفا مضمونا، وﻻ صديقا موثوقا، وﻻ يمكن الركون إلى تعهداتها".

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وختم البيان بالقول: "في هذه الأيام في تاريخ العراق لن نتردد في فضح الخونة والمتآمرين على سيادة وطننا، وسنحرمهم من دخول بغداد ونمنع التعامل معهم، ولن نسمح باستمرار مصالحهم".

وفي نفس السياق وجه المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة "الاعتداء الأميركي على السيادة العراقية" اليوم الأحد.

وكتب العسكري على حسابه في "تويتر"، اطلعت عليه الخليج 365، "سلامنا للسيد الحلبوسي.. غدا وبعده عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول اليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية".

وأضاف، "كنا نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر (في إشارة الى السفارة الأمريكية) قبل يوم الصولة. نشكركم لاعتراضكم على قتل اخوتنا في القائم، أكملوا هذا الموقف الوطني بإقرار إخراج القوات الغازية".

وسيعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة، الأحد، لمناقشة مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس القيادي بغارة جوية أمريكية في بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.