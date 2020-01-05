معرض الدوحة الدولي للكتاب ينطلق الخميس بمشاركة 31 دولة

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

تنطلق فعاليات "معرض الدوحة الدولي للكتاب" في نسخته الثلاثين، الخميس المقبل، بمشاركة 335 دار نشر من 31 دولة عربية وأجنبية.

جاء ذلك وفق ما صرح به وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، الأحد، خلال مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365.

المعرض الذي تستمر فعالياته من 9 إلى 18 يناير/كانون الثاني الحالي، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية، ينطلق تحت شعار "أفلا تتفكرون".

وبحسب الوزير القطري سيُعرض في هذه النسخة 100 ألف عنوان، عبر 335 دار نشر.

بالإضفة إلى "مشاركة 31 دولة، و72 دار نشر لكتب الأطفال، و228 دار نشر عربية، و51 توكيلا، و35 دار نشر للكتب الأجنبية، و6 سفارات، تتوزع جميعها على 797 جناحا."

ويشرف على تنظيم المعرض مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية بوزراة الثقافة والرياضة القطرية.

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كما سيشهد المعرض مشاركة تركية.

ووصف وزير الثقافة القطري، النسخة المرتقبة من المعرض، بأنها "ستكون مميزة وسعينا ألا يكون المعرض محطة لبيع وشراء الكتب فقط، لكن مكانا للتفكر، على نحو ما تحمله شعار النسخة المرتقبة للمعرض".

وقال "المعرض سيشهد إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف إثارة التفكير لدى الإنسان، والبحث والسؤال والإجابة عن الأسئلة الإنسانية، وفق ما يعكسه شعار المعرض."

وأكد العلي، أن "المعرض يحرص أن يكون متلائما مع العائلة، ولذلك فهو محور اهتمامنا خلال هذه الدورة، ولذلك تأتي مدرسة قطر ضمن فعاليات المعرض، حيث ستشهد إقامة العشرات من الفعاليات، التي ستعمل على تحفيز الأطفال على التفكير والبحث."

وفي إطار السنة الثقافية القطرية الفرنسية، ستكون باريس ضيف الشرف في الدورة الثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، للتأكيد على أهمية تبادل الاستضافات فيما بين الثقافات المتنوعة.

يشار إلى أن معرض الدوحة للكتاب انطلق عام 1972، وكان يقام كل عامين إلى أن تغيرت دوريته في 2002، وأصبح يقام كل عام واكتسب الصفة الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.