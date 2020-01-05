قوات الحكومة الليبية تعلن مقتل أحد موظفي مطار معتيقية

وليد عبد الله/ الخليج 365 أعلنت قوات الحكومة الليبية، مقتل أحد موظفي مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، نتيجة قصف طيران حربي تابع لخليفة حفتر. وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، للأناضول، إن القصف استهدف البوابة الرئيسية للمطار مما أدى إلى مقتل موظف بحركة المناولة. وأوضح المجعي، أن الطيران الذي قام بالقصف حربي وليس مسير، والهدف من استهداف المطار تدمير المنشاءات المدنية بالعاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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