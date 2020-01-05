هنية يعزّي ظريف بمقتل سليماني

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، هاتف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معزيًا إياه بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضافت الحركة في بيان: "أن هنية أشاد بدور القائد(سليماني) في دعم المقاومة والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات".

وبحسب البيان، شكر وزير الخارجية الإيراني اتصال رئيس الحركة، مؤكدًا "استمرار دعم الجمهورية الإيرانية لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن أرضه ومقدساته".

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.