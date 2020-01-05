قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، هاتف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معزيًا إياه بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأضافت الحركة في بيان: "أن هنية أشاد بدور القائد(سليماني) في دعم المقاومة والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات".
وبحسب البيان، شكر وزير الخارجية الإيراني اتصال رئيس الحركة، مؤكدًا "استمرار دعم الجمهورية الإيرانية لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن أرضه ومقدساته".
وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هنية يعزّي ظريف بمقتل سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.