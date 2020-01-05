هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بكينيا

صحيفة الخليج الالكترونية أقدم أشخاص من جماعة الشباب الصومالية على مهاجمة قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية والكينية في منطقة لامو الساحلية في كينيا. وقال مفوض لامو ايرونجو ماتشاريا لوكالة فرانس برس “لقد وقع هجوم لكن تم صدهم”. وأضاف بأن الهجوم وقع قبل الفجر في القاعدة المعروفة باسم معسكر سيمبا ، وأن “عملية أمنية مستمرة” ، لكنه لم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات.

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