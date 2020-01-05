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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموتشي بتسبب بإختناق ووفاة 16 شخصا في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تسببت أكلة شعبية في اليابان بوفاة وإختناق 16 شخصاً، حسبما أفادت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث .
وذكرت الوكالة أن ياباني في الثمانينيات من عمره، توفي وأصيب 15 شخصا باختناق في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تناولهم كعك الأرز التقليدي أو ما يعرف بـ“الموتشي“ .
وبحسب الوكالة فإن 15 شخصا نقلوا إلى المستشفيات في طوكيو جراء الاختناق بسبب تناول كعك الأرز التقليدي، الذي يتناوله اليابانيون كجزء من طقوس احتفالات العام الجديد .
وكعك الأرز من المأكولات المطاطية، حيث يزداد حجمه في الفم لدى قضمه، ويحتاج إلى مضغ جيد لفترة طويلة قبل بلعه، لذلك فإن ابتلاعه بسرعة يؤدي إلى الاختناق.
وتشير الإحصائيات الرسمية في اليابان إلى أن 90% من الأشخاص الذين أسعفوا إلى المستشفيات، جراء الاختناق بهذا النوع من الطعام تزيد أعمارهم عن 65 عاما.
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