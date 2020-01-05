«طاقة القمر» انطفأت قبل مليار عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بنيامين فايس، أستاذ علوم الكواكب في معهد ماساشوستس للتقنية بالولايات المتحدة، عن أن القمر لم يكن خاملًا مغناطيسياً في الماضي السحيق كما يبدو اليوم، بل تمتع قبل مليارات السنين بمجال مغناطيسي قوي جداً يشبه كثيراً مثيله على الأرض. لكنه خمد وانطفأ في مرحلة قديمة ربما تصل إلى مليار عام. وقال فايس رئيس فريق الدراسة عن القمر، إن السبب في انطفاء طاقة القمر، ربما يعود إلى تبلور الحديد في باطنه، وعندها توقف هذا الدينامو (المولد) القديم بداخله. وأضاف «المجال المغناطيسي قوة تتخلل الفضاء كشيء غامض، وهو حقل غير مرئي. وجدنا أن الدينامو الذي نتج عنه الحقل المغناطيسي للقمر مات وخمد في مرحلة ترجع إلى حوالي مليار عام، ويبدو أنه كان يعمل بطريقة تشبه ما يحدث في الأرض».

فحص فريق الدراسة الإشارات المغناطيسية التي أصدرتها الصخور القمرية التي تم جمعها خلال بعثات أبولو التي أطلقتها وكالة ناسا، وتوصل إلى أن الصخور التي يبلغ عمرها 4 مليارات عام أظهرت علامات تدل على وجود مجال مغناطيسي قوي للقمر، كان يبلغ ضعف قوة المجال الحالي للأرض. ويرى العلماء أن عملية ولادة قلب القمر خلفت أثناء تبلوره تأثير دينامو قوياً. وتتسق نتائج هذه الدراسة، مع نتائج النظريات التقليدية التي تقول إن المجال المغناطيسي للقمر توقف تماماً عند تبلور باطنه بالكامل.