«دبي للتسوق».. عنوان الـربح فـي المراكز التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

شهدت مراكز التسوق والمتاجر الكبرى الرئيسية في دبي، إقبالاً كثيفاً خلال الأيام الماضية تزامناً مع احتفالات المدينة بالعام الميلادي الجديد، والتي شهدت تدفقاً كبيراً من الزوار والسياح في ظل انعقاد مهرجان التسوق الذي يقدم تخفيضات تفوق 90% على العديد من المنتجات والسلع.

ومنذ الثلاثاء الماضي، يتواصل تدفق الزوار على مراكز التسوق التي تعتبر من أبرز وجهات الزوار والسياح والمقيمين على حد سواء خلال موسم الاحتفالات، لما تقدمه من خيارات متنوعة تشمل الترفيه والعروض والألعاب النارية والخصومات الكبيرة على كل ما يحتاج اليه ويبحث عنه الزوار.

مفاجآت مهرجان دبي للتسوّق تشمل عروضاً حصرية تستمر ليوم في مركز تسوّق واحد، وتتوفر العروض ابتداءً من 10 صباحاً حتى نفاد الكمية.

وتتواصل فعاليات مراكز التسوق بالإمارة إلى نهاية الشهر الجاري، إذ تقدم العديد من المفاجآت والفعاليات، وتتاح الفرصة لزوّار المراكز التابعة لماجد الفطيم للفوز ب 1.000.000 نقطة من نقاط تطبيق «شير»، وذلك من خلال إنفاق أكثر من 300 درهم للدخول في السحب، والذي يختار خلاله 5 فائزين أسبوعياً ليكون المجموع الإجمالي للفائزين 25 فائزاً.

وتقدّم مجموعة من وجهات «مِراس» الفرصة لزوّارها للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 1000 درهم للواحدة، ويحصل كل شخص ينفق 100 درهم في هذه الوجهات على بطاقة للدخول في السحب اليومي، ويمكن استخدام هذه البطاقات في «بوكس بارك» و«ذا أوتلت فيليدج» و«سيتي ووك» و«لامير» و«السيف» و«ذا بييتش».

ويمكن لزوّار «دبي مول» الدخول في السحب على مليون ميل من «سكاي واردز»، وذلك عند إنفاق أكثر من 350 درهماً ومسح إيصال المشتريات باستخدام تطبيق «دبي مول». ويختار 5 فائزين بهذه الجائزة خلال المهرجان. وتقدّم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات فرصاً عديدة للفوز بعملات ذهبية بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين درهم. ويحصل كل شخص يشتري ذهباً بقيمة 500 درهم على قسيمة سحب واحدة، فيما تمنح قسيمتان لكل شخص يشتري مجوهرات من الألماس واللؤلؤ باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم من «فيزا»، أو يشتري عملتين ذهبيتين بقيمة 500 درهم. ويختار خمسة فائزين يومياً، ويحصل الأول على 25 عملة ذهبية، والثاني على 20، والثالث على 15، والرابع على 10، والخامس على 5. ويختار ثلاثة فائزين إضافيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويحصل كلٌ منهم على خمس عملات ذهبية.