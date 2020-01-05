مجيد طوبيا: أنا من أوائل كتاب الواقعية السحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

الروائي الكبير مجيد طوبيا، له باع طويل، مع الكتابة الإبداعية، بعناوين متفردة لرواياته ومجموعاته القصصية، ومؤخراً تمت إعادة طبع عدد كبير من أعماله، في 3 دور نشر دفعة واحدة، ورغم أنه أصيب بمرض «الزهايمر»، إلا أن الذاكرة ما زالت تحضره من وقت لآخر، وتمكنا من إجراء حوار صحفي معه لكنه أثبت أن ذاكرة المبدع أقوى من المرض، وتأبى النسيان.

حول أعماله، وتجاربه مع السينما، وروايته الجديدة، التي ترى النور لأول مرة بعد 30 سنة من كتابتها، كان لنا معه هذا اللقاء.

* ماذا عن الرواية المفقودة؟

- الرواية بعنوان «أوراق العذراء»، كتبتها من حوالي 30 سنة، ولظروف صحية فقدتها في مكان ما، وأسعدني الحظ أن عثر عليها ابني، الذي لم أنجبه الكاتب الروائي فتحي سليمان، أوراقاً مبعثرة، ونجح في تجميعها وقام حتى بتسجيلها صوتياً، وكنت أوقفه في فقرات معينة، لأضيف وأعدل، إلى أن ظهرت بروفة نهائية للرواية في 2016، هذه الرواية خدمتني بشدة، لأن وسط نوبات «الزهايمر»، وجدت الذاكرة تعود، هي رواية قصيرة، قد لا تتعدى مئة صفحة، وقد نشرت على 4 حلقات في جريدة الدستور المصرية، هذه الرواية فازت أيضاً بجائزة دعم النشر، والتي استحدثها اتحاد كتاب مصر لمساعدة الكتاب على نشر أعمالهم.

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* ألا ترى عنوان روايتك «الهؤلاء» غريباً؟

- هذا الاسم له حكاية طريفة، اسم الإشارة لا يعرف، وبما أنني من هواة استنباط معانٍ ذات دلالة، اخترعت الاسم «الهؤلاء» هم الأشخاص الذين يندسون في جلسات الأدباء والفنانين، وينقلون أخبارهم للجهات الأمنية، فكان من الكوميديا أن يتحدث الفنان أو الأديب أو الروائي، ثم يشير خلف ظهره، ويقول واحد من هؤلاء، فإذا كان المخبر أحياناً يكتب تقريراً، ويخطئ في كلمة، فيذهب الأديب نفسه، ويصلحها له.

«الهؤلاء» رواية تدور أحداثها في مدينة متخيلة اسمها «أيبوط»، وهي المدينة الوحيدة في الدنيا، التي تدور فيها عقارب الساعة عكس اتجاهها العادي، عن مواطن يأتيه أمر بالذهاب إلى مكان ما للتحقيق، وطلب من المحققين أن يسافر إلى كل المحافظات ليثبت عدم تورطه في أي جريمة من خلال مراجعة فروع الأجهزة الأمنية المختلفة، أنا في «الهؤلاء» و«دوائر العدم» وغرفة المصادفة الأرضية، كنت من أوائل كتاب الواقعية السحرية والفانتازيا في العالم، قبل عدد من الكتاب، الذين يشار لهم أنهم من روادها، بينما كان لي السبق فيها.

* لك تجربة مميزة في كتابة السيناريو ماذا عنها؟

- التجربة بدأت مع فيلم «حكاية من بلدنا»، عن قصة قصيرة اسمها «المكامير»، كتبتها أثناء عملي مدرساً للرياضيات، في مدينة منوف، برفقة المخرج الكبير رأفت الميهي، وكان مدرساً للغة الإنجليزية، وبقينا هناك 6 سنوات، انتقلت بعدها إلى المدرسة الثانوية الصناعية بجوار مؤسسة أخبار اليوم، في هذه الفترة قدمت في مسابقة للقصة القصيرة، وكانت الدورة الأولى لمسابقة يحيى حقي، وعضو اللجنة نجيب محفوظ، وفزت بها، كانت الجائزة بسيطة حوالي 10 جنيهات، ورغم ذلك قرأت في الصحف أنهم سوف يحجبونها، ويقدمون جائزة عينية، فحزنت، وذهبت لمقابلة نجيب محفوظ في مقهى «ريش»، وسألته أستاذ نجيب، هل صحيح أنكم ألغيتم الجائزة المادية؟ فقال: نعم، لكنني سوف أعطيها لك، نجيب محفوظ طبعاً فهم، أن الشاب الواقف أمامه، لن يسأل هذا السؤال، إلا إذا كان محتاجاً.