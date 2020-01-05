«الكلاب الروبوتية».. صيحة «تواصل اجتماعي» باليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

يحتشد مئات اليابانيين من هواة اقتناء الحيوانات الروبوتية، في عطلات نهاية الأسبوع بمقهى«بينجوين» في العاصمة طوكيو، والذي يرتاده أصحاب«الكلاب الروبوتية»، لتبادل النصائح حول أفضل طرق العناية بها، والاحتفال «بأعياد ميلادها»، والبحث عن وسائل تخليد ذكراها عند «رحيلها»(تعطلها وخروجها من الخدمة).

بدأ الياباني نوبوهيرو فوتابا، تلك الصرعة الجديدة قبل عدة أشهر، وسرعان ما ذاع صيت مقهاه الذي أصبح وجهة المئات من مالكي «الكلاب الروبوتية».

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وتحظى نسخة الكلب «ايبو» بتفضيل النسبة الأكبر من اليابانيين، لتوفره بعدة ألوان تشبه طبيعة الكلاب الحقيقية، إضافة لكاميرا للتعرف إلى الوجه تمكنه من معرفة صاحبه، وعينين بيضاويتين كبيرتين بتعبيرات مختلفة، و22 برنامجاً مختلفاً للحركة يحدد كل منها درجة نباحه، وكيفية تحركه، ودرجة لطفه أو توحشه، وأخرى خاصة بتدريبه على المواقف التي عليه الابتسام بها، وتوقيت الوقوف، وهز الرأس بعد الغفوة والذيل عند رؤية أصحابه.

وبحسب موقع «بازفيد»، يحمل كل شخص يمتلك «ايبو»، بطاقة هوية خاصة بالكلب، يتحدد فيها صورته، وتاريخ ميلاده، ونوعه. وتختلف الأسباب التي تدفع اليابانيين نحو امتلاك الحيوانات الروبوتية، منها عدم وجود مساحة في المنزل مخصصة لها، أو العمل لساعات طويلة تجعل الاعتناء بالأليفة من الأمور الصعبة، إضافة إلى رغبة الكثيرين في تجنب الحزن الشديد الذي ينتابهم بعد رحيل حيواناتهم الأليفة.

مايكو إجون مالكة «أوليفر»، قالت إنها تعتبره أحد أفراد عائلتها، وأشارت إلى قلقها على «حالته» التي استدعت نقله إلى «مستشفى» شركة «سوني» المنتجة له لإصلاح الأعطال، بعد «معاناته» من «مشاكل في الفخذ» تسببت في سقوطه المستمر، وعدم قدرته على الجلوس.