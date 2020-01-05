دبي - بواسطة محمد فارس بعد تسريب فيديو الإعلان بالأمس، أكدت اليوم سامسونج تاريخ 11 فبراير كموعد للكشف عن أحدث أجهزتها.

أعلنت الشركة الكورية، سامسونج، اليوم عن تحديد 11 فبراير موعدًا لمؤتمر الكشف عن أحدث أجهزتها الرائدة وخاصة سلسلة S، كما هي العادة مع كل عام عندما تكشف الشركة عن السلسلة في الربع الأول من السنة. وذلك بعد تسريب فيديو المؤتمر بالأمس.

سامسونج لم تعلن عما ستكشف عنه في المؤتمر بالضبط، لكن من المتوقع أن تعلن عن سلسلة جالكسي S20 – جالكسي S11 إن صح التعبير، بجانب هاتف جالكسي فولد القابل للطي الجيل الثاني Galaxy Fold 2.

وقالت الشركة في إعلانها: “ستكشف سامسونج في 11 فبراير عن أجهزة مبتكرة جديدة ستشكل أساس العقد القادم من تجربة الهواتف.”

مؤتمر الكشف عن أحدث الهواتف لسامسونج سيتخذ من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا مكانًا له، وسيكون في العاشرة مساءًا بتوقيت مكة.

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المصدر:

Samsung

التدوينة سامسونج تؤكد 11 فبراير موعدًا للكشف عن أحدث أجهزتها الرائدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.