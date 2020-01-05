العراق «يقيد» عمل القوات الأمريكية على أراضيه

اعلن متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، بأن العراق أصدر قراراً بتقييد عمل القوات الأمريكية بالبلاد، بعد الغارة الأمريكية التي قُتل فيها قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أمس الجمعة في محيط مطار بغداد.
ووصف المتحدث في تصريح لوكالة انباء الاعلام العراقي (واع )، الغارة الأمريكية الأخيرة بأنها «طعنة في الظهر»، مشدداً على أن العمليات الأمريكية في البلاد «يجب أن تتم بموافقة العراق»، مضيفاً أن «التحقيق بدأ مع طاقم الطائرة التي أقلت قاسم سليماني إلى بغداد قبيل مقتله».
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبومهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
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