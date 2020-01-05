هل تعلن الحكومة اللبنانية «الإثنين»؟

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت مصادر سياسية مطلعة في بيروت أمس (السبت)، أن مقتل قاسم سليماني أضفى تعقيدا جديدا على العراقيل التي كانت قائمة على تأليف الحكومة اللبنانية، التي كان يفترض في ظل التطورات السياسية الخارجية أن تكون من وجهة نظر حزب الله «تكنو سياسية» لاتخاذ المواقف السياسية الملائمة مع الوضع الإقليمي المتأزم.

وتوقعت المصادر أن يعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله موعد ولادة الحكومة يوم الإثنين، رافضا منح التعقيدات مزيدا من المشاورات لتذليلها، إذ يعتبر أن هذه العقد صغيرة أمام الظروف الإقليمية الكبيرة، وأن الوقت والتطورات الإقليمية تداهم الحزب وهو بأمس الحاجة لوجود حكومة في هذه الظروف، لذلك ستتم تسمية باقي الحقائب من دون مشاورات إضافية، خصوصا لجهة التمثيل السني الرافض لها.

شاهد: لبنانيون يتظاهرون أمام منزل رئيس الحكومة حسان دياب احتجاجا على تكليفه

فيديو مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: الشرطة الفرنسية تطارد منفذ عملية الطعن في باريس وترديه قتيلا أظهر مقطع فيديو مصور حصلت على نسخة منه وكالة الأسوشيتيد برس، رجلا مسلحا في منتزه بالعاصمة باريس، وهو يحاول مهاجمة المارة وطعنهم بسكين كان بحوذته ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين أحدهما حالته حرجة، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا. وبحسب الشرطة المحلية، فإن دوافع الرجل لم تكن واضحة، ولم يعرف السبب الرئيسي وراء فعلته. وقال أحد الشهود إنه رأى المهاجم وهو يقدم على طعن أحد المارة ويبدو أنه قام باختيار ضحاياه بطريقة عشوائية. وبدا منفّذ الاعتداء في الفيديو وهو يرتدي جلبابا أسود. وقال مسؤولون إن أحد الضحايا توفي وأصيب اثنان آخران في الهجوم الذي وقع بعد ظهر اليوم في حديقة أوت-برويير في المنطقة الواقعة في إحدى الضواحي الجنوبية بالعاصمة الفرنسية. وأفاد المسؤول بنقابة الشرطة الفرنسية إيف ليفبفر، أن الضباط أطلقوا عدة طلقات نارية، لأنهم كانوا يخشون أن يكون الرجل مرتديا حزامًا ناسفًا وأن يقدم على تفجير نفسه. وبحسب رئيس بلدية فيلجويف، فرانك لو بويليك، فإن الشخص الذي قتل في عملية الطعن يبلغ 56 عاما وهو من أبناء المنطقة. وقال رئيس البلدية لوكالة فرانس برس "كان يتنزّه مع زوجته حين اقترب منهما المعتدي، كان يريد حماية زوجته فأصيب بطعنة بواسطة سكين". Euronews (Ar)

مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان ضد استيراد الغاز من إسرائيل تظاهر مئات الأردنيين وسط العاصمة عمان بعيد صلاة الجمعة، احتجاجا على أول عملية توريد للغاز الإسرائيلي إلى البلاد، حيث بدأ حقل لفياتان الإسرائيلي بضخ الغاز هذا الأسبوع. ويقول محتجون إنهم خرجوا للتظاهر مع افراد عائلاتهم، احتجاجا على اتفاقية الغاز الموقعة بين عمان وتل أبيب، معتبرين أن تلك الاتفاقية ستجعل الشعب الأردني رهينة "لعدوه إسرائيل". كما يحتج المتظاهرون ضد تأمين عائدات الغاز المالية لإسرائيل، التي يحملونها مسؤولية قتل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويقول متظاهرون إنهم يعارضون الاحتلال واتفاقية الغاز مع إسرائيل، باعتبار أنها تستخرج الغاز من أرض محتلة، وهو أمر يعارضونه بكل بساطة. Euronews (Ar)

شاهد: سوريون في إدلب يوزعون الحلوى على المارة احتفالا بمقتل سليماني وزع الشباب في مدينة الدانا التابعة لمحافظة إدلب السورية اليوم الجمعة الحلوى على المارة ابتهاجا واحتفالا بمقتل رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني . وقال ماهر بولاد وهو يحمل صينية من الحلوى "استيقظنا اليوم على نبأ مقتل المجرم قاسم سليماني الذي قتل مئات الآلاف من السوريين وساعد بشار المجرم الذي تسبب في تهجير ملايين السوريين، الحمد لله، استيقظنا اليوم على نبأ وفاته. ونحن نوزع الحلويات فرحا بمناسبة مقتله ونأمل أن يقتل الله بشار الأسد قريبا، وسنقدم الأضاحي". وقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، ما يثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران . وأكد الرئيس بشار الأسد أن الشعب السوري "لن ينسى" وقوف سليماني إلى جانب جيش بلاده في النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO لبنانيون يتظاهرون أمام منزل رئيس الحكومة حسان دياب احتجاجا على تكليفه Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

واعتبر نائب عضو كتلة القوات اللبنانية النائب زياد حواط أن التصاعد الإقليمي يجب أن يكون حافزا للإسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين لا مكلّفين من الأحزاب، ونعوّل على أن يكون الرئيس المكلف هو مَن يُشكّلها وليس فريق سياسي معين.

فيما دعا عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​​عاصم عراجي​ إلى «تحييد ​لبنان​ وعدم الزج به في هذا الوضع الخطير، خصوصا أن الصراع مفتوح بين أمريكا و​إيران​ ويمكن أن ينفجر في أي وقت».

واستبعد أن تذهب إيران إلى ​تفجير​ الوضع في المنطقة لأنها تعرف القدرات الأمريكية العسكرية، لافتا إلى أن ترمب​ ليس كسابقيه، فهو لن يهادن بل يأخذ قرارا وينفذه.

وطالب قيادة «​حزب الله​» أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وأن لا تفتح جبهة في لبنان.

واتهم عراجي وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بضرب العلاقات اللبنانية العربية، خصوصا الخليجية، وقال:​ لا يجب أن نلوم العرب إذا لم يساعدوا لبنان، لافتا إلى أنه لم يصدر عن الخارجية أي بيان إدانة في ما يتعلق باستهداف أرامكو، بينما أخذ موقفا مما حصل في ​العراق​ ودان اغتيال قتل سليماني​، متهما باسيل بأنه ينفرد بقراراته دون الرجوع لمجلس الوزراء​.

وحذر من أن حكومة اللون الواحد ستدخل لبنان في مزيد من ​الأزمات​.

ورجح عراجي أن تشكل الحكومة بحلول الأسبوع القادم، مضيفا: «مع احترامنا لدياب إلا أن هناك من يشكل الحكومة بدلا عنه، وهم «الخليلان وباسيل»، لذلك هي حكومة لون واحد».

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