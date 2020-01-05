شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات على الدائري الجنوبي بالرياض (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت إدارة مرور منطقة الرياض، عبر الحساب الرسمي “المرور السعودي” في “تويتر”، تنويهاً لقائدي المركبات بوجود تجمع لمياه الأمطار على الدائري الجنوبي، مؤكدة أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجتها.

وكانت الرياض قد شهدت هطولاً للأمطار وتساقط لزخات البرد صباح اليوم الأحد.

Advertisements