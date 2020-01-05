شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..«مرور بيشة» يُطيح بعمالة امتهنت تغيير «شاصيهات» المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاح مرور بيشة بمجموعة من العمالة، يديرون ورشة، تخصصت في تغيير “شاصيهات” المركبات بأخرى، وتقوم بتغيير أرقام الهياكل.

وذكرت مصادر أنه بمتابعة من مدير المرور بمحافظة بيشة، العقيد مفلح ناصر الشهراني، أطاح أفراد المرور بعمالة داخل إحدى الورش، يقومون بتغيير شاصيه مركبة بأخرى، وكذلك تغيير أرقام الهياكل بالمركبات.

وأشارت المصادر إلى أن “مرور بيشة” أحال القضية إلى الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم، وتطبيق النظام بحقهم.

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