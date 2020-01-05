آنكر تطلق أول فلاش معتمد من برنامج أبل "Made for iPhone" لهواتف آي فون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة آنكر أول فلاش معتمد من برنامج أبل "Made for iPhone" لهواتف آي فون، وأوضحت الشركة الصينية أن الفلاش iPhone LED Flash الجديد يتيح إمكانية التقاط الصور بشكل أفضل في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة.



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وأشارت شركة آنكر إلى أن الفلاش الجديد لا يعمل بواسطة أنبوب الفلاش زينون، ولكنه يعمل بواسطة تقنية الدايودات المضيئة LED، والتي تتوافر بالفعل في هواتف أبل آيفون 11، وتروج الشركة الصينية للفلاشiPhone LED Flash الجديد بأنه يضيء بشكل أقوى من فلاش هاتف آي فون 11 بمقدار أربع مرات، كما أنه يوفر ضعف مدى الإضاءة في هاتف آيفون 11.

ويعمل فلاش آنكر الجديد مع أي تطبيق كاميرا، بما في ذلك التطبيق الافتراضي بهاتف أبل آيفون، ويتم توصيل الفلاش بجهاز أبل عن طريق منفذ Lightning، وتكفي شحنة البطارية المدمجة لالتقاط ما يصل إلى 10 ألف صورة، ويتم إعادة شحن الفلاش عن طريق كابل Lightning.

وأعلنت شركة آنكر عن إطلاق الفلاش iPhone LED Flash الجديد في الأسواق العالمية بتكلفة تبلغ 50 دولاراً أمريكياً.