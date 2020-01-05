اجراء جديد من قبل شركة "واتس آب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "واتس آب" عن متطلبات نظام التشغيل لتطبيق التراسل الفوري الشهير، والتي سيتم تطبيقها بدءاُ من 1 فبراير (شباط) 2020، حيث يتطلب تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" توافر إصدار أندرويد 4.0.3 أو "آي أو إس 9" على الأقل لكي يتمكن المستخدم من مواصلة استعمال التطبيق على الأجهزة الجوالة.

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وبالنسبة للأجهزة القديمة فإنه لم يعد بإمكان المستخدم إنشاء حسابات جديدة اعتباراً من الآن، ويمكن للمستخدمين الحاليين مواصلة استعمال تطبيق "واتس آب" حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، لإتاحة بعض الوقت أمام المستخدمين لإجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات أو شراء هاتف جديد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير لن يعمل على هواتف ويندوز فون بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وبشكل عام فإن متطلبات نظام التشغيل الجديدة تؤثر على عدد محدود من المستخدمين، نظراً لأن نظام "آي أو إس 8" ظهر في سبتمبر (أيلول) 2014، في حين أن نظام أندرويد 4.0.3 تم نشره على الأجهزة الجوالة لأول مرة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2011.