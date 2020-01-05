حل بسيط للكرش والدهون.. تعرف عليه!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

يُعرف عن الكمون أنه من البذور التي تساعد على التخلص من انتفاخات البطن والمغص، أما الليمون فهو قاهر الدهون الأول، ومن ثم عليكِ أن تتخيلي النتيجة التي يمكن الحصول عليها إذا ما دمجنا الكمون مع الليمون في مشروب واحد، لنتخلص من انتفاخ البطن ونحرق الدهون المتراكمة فيها إلى الأبد!

