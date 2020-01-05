فوائد ستفاجئك لغلق قبضة اليد!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أفاد بحث علمي أن غلق قبضة كف اليد بشدة يساعد في التخفيف من الشعوربالتوتر. وقد وجد العلماء أن القيام بقبض أصابع اليد كما يفعل الملاكمون يساعد الدماغ في التعامل مع عدد من الحالات من تحمل الألم الناتج عن حقنة طبية إلى المساعدة في مقاومة إغراءات الطعام .



وقال علماء تابعين لجامعة شيكاغو إن الشيء نفسه ينطبق على شد عضلات الساق والذراع، وهذا الفعل من شأنه أن يحفز الدماغ ليتهيأ لمواجهة خطر محتمل .

وقد خضع عدد من المتطوعين لتجارب تراوحت بين وضع أيديهم في أوعية مليئة بالماء المثلج، وشرب مزيج كريه الطعم من المياه الغازية المخلوطة بالخل وهم يقبضون على ايديهم .

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وتضمنت الاختبارات الأخرى مشاهدة مناظر مؤلمة تظهرأطفالا أصيبوا في زلزال هايتي إلى جانب استمارة للتبرع بالمال وزيارة للكافتيريا.

وقد طلب من نصف المتطوعين المشاركين في الاختبارات أن يشدوا عضلاتهم خلال خضوعهم للتجارب، ولم يطلب ذلك من النصف الآخر. وقد وجد الفريق البحثي المؤلف من باحثين من جامعة شيكاغو وجامعة سنغافورة أن أولئك الذين شدوا عضلاتهم قد تعاملوا بإيجابية اكبر مع المواقف التي يتعرضوا إليها خلال الاختبار.

وقالت الدراسة إن المشاركين الذين طلب منهم أن يشدوا عضلاتهم، قد تحكموا في أنفسهم عند قيامهم بذلك بصرف النظر عن العضلة التي قاموا بشدها كأن تكون شد الكف أو الاصبع أو عضلة الساق أو عضلة اليد، مما أتاح لهم قدرة اكبرعلى تحمل الألم وتجرع الدواء الكريه والتعامل مع معلومات مهمة ولكنها مقلقة، هذا بالإضافة إلى تمكنهم من التغلب على إغراء الطعام. وأضاف البحث أن “الدماغ والجسد يكونان في حالة من الاندماج، لذلك فشد العضلات قد يطلق العنان لقوة الإرادة لدى الأشخاص" .