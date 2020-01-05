ما أسباب مرض الثعلبة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

سقوط الشعر يشكل مشكلة كبيرة لكل من المرأة و الرجل، ولكن عندما يجد الشخص فجاة بقع و مناطق دائرية تخلو من الشعر فهذا يؤدي إلى الإنزعاج والقلق خوفاً من أن تنتشر هذه البقع في الشعر كله.



إن مـرض الثعلبة من أكثر الأمراض الجلدية إنتشاراً ، ويعرف على أنه تساقط بالشعر في منطقة معينة من شعر الرأس أو شعر الوجه ، وفى بعض الحالات قد تمتد لتساقط الشعر بشكل عام من الرأس ، والثعلبة تصيب النساء و الرجال على حد سواء ، وفي أي مرحلة عمرية ، وسمي بهذا الاسم لأن فرو الثعالب يوجد بها مناطق ليس بها شعر .

أسباب مرض الثعلبة

سبب مرض الثعلبة ليس معـروف تماماً حتى الان ، ولكـن للأعصاب والحالة النفسية دورا هـامـا في الاصابة بالمـرض فالقلق والتوتر النفسي و التوتر العصبي بسبب المشاكل في العصر الحديث والكبت والضغوط النفسية الكثيرة تعتبر من أسباب حدوث مرض الثعلبة .

وقد تكون لأسباب وعوامل وراثية ، وتشكل نسبة 10% من حالات مرض الثعلبة ، وأيضاً حالات الاكزيما الوراثية يظهر مرض الثعلبة ،وأيضاً تسوس الأسنان وحلالات الجيوب الأنفية والغدة الصماء قد تكون سبب في مـرض الثعلبة وضعف قوة الأبصار وعدم تعويضه بعدسة لاسقة أو نظارة طبية قد يؤدي إلى مرض الثعلبة ، قد يكون بسبب خلل في جهاز المناعة عند الاشخاص المصابون بالثعلبة، وهناك دراسات أثبتت أن نقص أو زيادة في عنصر الزنك في جسم الانسان يؤدي إلى الثعلبة .

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عــلاج مرض الثعلبة:

ينصح بأن يتم علاج الثعلبة إلا بإشراف طبي ، وعدم إستخدام الثوم وفركه بالمنطقة المصابة لأنه يهيج الجلد مما يؤدي لأثار عكسية على الجلد والشعر فقد يقتل بصيلات الشعر ولا تنمو مرة أخرى .

من اجل علاج المريض لا بد من أن تطمئن المصاب بالمرض بأن شعره سوف يعود أفضل من قبل ، وتهيء له الراحة النفسية وتخلصه من الضغوط النفسية والتوتر والخوف ، الثعلبة مرض ليس معدي فهو لا ينتقل من شخص إلى شخص فهذا يطمئن الناس الذين حوله مما يجعلهم يساعدونه على الشفاء والوقوف إلى جنبه .

العلاجات التي تعطى للمريض :

- إعطاء المريض مركبات الكرتيزون في الحالات المزمنة .

- القيام بمعالجة الاسنان المتسوسة أو إختلالات النظر إذا كانت موجودة لدى المريض.

- إعطاء المريض مركب الفينول .

- أعطاء مريض الثعلبة دواء الأنثرالين .