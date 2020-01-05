تشعر بالبرودة في فمِك بمجرّد وضع النعناع فيه.. فما السبب ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

النعناع لها الكثير من الاستعمالات في مجتمعنا، خاصة مع الشاي والسلطات في مناطق الشام، كما أنه يتم استخدامه في تصنيع الكثير من المنتجات الاستهلاكية، وأهمها اللبان، وعادةً ما نشعر بأن النعناع طعمه بارد في الفم، سواءً عند أكله وحده أو في العلكة، وسبب ذلك سنذكره في التقرير.



ملاحظة مهمة لفهم طريقة شعورنا ببرودة النعناع: الجسم يستشعر البرودة عن طريق مستشعرات خاصة بالبرودة في الجهاز العصبي، والتي تعتبر مسؤولة عن تحذير الدماغ لوجود برودة في أي مكان، وهذه المستشعرات يمكن وصفها ببوابات استشعار تُدعى TRPM8، فبمجرد ملامسة الجسم أو الجلد لجسم بارد أو هواء بارد، تتفعّل هذه البوّابات محذّرةً الدماغ من وجود برودة في مكانها.

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لماذا النعناع طعمه بارد في فمك؟

سنتحدث عن المنتجات الاستهلاكية التي تحمل طعم النعناع، مثل علكة وحلوى النعناع، حيث أنك تشعر بالبرودة في فمِك بمجرّد وضعها فيه، وهذا يرجع إلى مادة تسمّى المنثول، وهي مادة يتم استخراجها من زيت النعناع، وتعتبر مادة المنثول أحد المواد الكيميائيّة المبرّدة التي تعمل على تفعيل بوّابات TRPM8 المسؤولة عن تحذير الدماغ لوجود برودة.

إذًا، يمكنك القول بأن شعورك بالبرودة في فمِك بعد أكل حلوى النعناع أو علكة النعناع سببه هو خِداع دماغك من قِبل مادة المِنثول، والتي تقوم بخداع جهازنا العصبي بانخفاض درجة الحرارة في المنطقة التي تلامسها.

استعمالات أخرى لمادة المنثول

بجانب جلب الإحساس بالبرودة، فإن مادة يمكن استخدامها لتسريع عملية شفاء الجلد في حالة إصابته، حيث أن دهن مادة المنثول على الجلد يؤدي إلى توسعة الأوعية الدموية، وبهذا سيتم مرور كميات دم أكبر محمّلة بكميات أكبر من الغذاء والمواد اللازمة لإصلاح الخلايا في المناطق المتضررة.