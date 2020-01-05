الشباب الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية في كينيا تستضيف قوات أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت رويترز عن حركة الشباب الإرهابية الصومالية، ومصدر آخر، أن الحركة هاجمت الأحد قاعدة عسكرية في منطقة لامو بكينيا يستخدمها الجيشان الأمريكي والكيني.

وقال المصدر العسكري لرويترز «هاجموا مهبط طائرات ماندا في لامو وهو مجاور تماماً لقاعدة عسكرية تستضيف جنوداً من عدة بلدان منها كينيا والولايات المتحدة. بلغنا أن القتال لا يزال مستمراً».

وأضاف أن المهاجمين يحاولون اقتحام القاعدة من مهبط الطائرات.

وقال شاهد كان بين حشود رأت الواقعة في جزيرة ماندا من جزيرة لامو المجاورة التي تعد مقصداً سياحياً بارزاً إن الهجوم أرسل عموداً من الدخان في الهواء.

ونشرت حركة الشباب بياناً تعهدت فيه بمزيد من التطورات.

والحركة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتحارب للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة.

وقالت في البيان إن مجموعة من مقاتليها الذين قالت إنهم من «كتيبة الاستشهاديين» شنت هجوماً في الفجر على قاعدة بحرية أمريكية تعرف باسم معسكر سيمبا في مقاطعة لامو بكينيا.

وأضاف البيان أن القاعدة تضم مئات الجنود الأمريكيين والكينيين.

ووقع الهجوم بعد عام تقريباً من هجوم انتحاري دامٍ شنته الشباب على مجمع 14 ريفرسايد الراقي في العاصمة الكينية نيروبي مما أسفر عن مقتل 21 شخصاً.

وتشن حركة الشباب هجمات من حين لآخر في كينيا بما في ذلك وضع القنابل على الطرق في الشمال ومهاجمة عربات نقل الركاب.

وقالت الشرطة قبل أيام إن مسلحي الحركة قتلوا ثلاثة ركاب في هجوم على حافلة في لامو.

وأرسلت كينيا قوات إلى الصومال في 2011 بعد سلسلة من الهجمات وعمليات الخطف عبر الحدود.

وانضمت تلك القوات فيما بعد لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والتي يصل قوامها الآن إلى 21 ألفاً وتساند الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.