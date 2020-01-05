عُمان تدعو واشنطن وطهران لـ"تغليب الحوار" و"الدبلوماسية"









اسماء السيد - عت سلطنة عُمان، الأحد، الولايات المتحدة الأميركية وإيران، للسعي للحوار، والبحث عن قنوات دبلوماسية لحل خلافاتهما.

وأصدرت الخارجية العُمانية بيانا جاء فيه: "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران".

ودعا البيان الطرفين لـ"تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة".

وتابع البيان: "تدعو السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبّر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية.