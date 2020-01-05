دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاشة الحماية لهاتف شاومي القادم Mi 10 تكشف عن تصميم منحني ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم شاشة الحماية الخاصة بهاتف Mi 10، والتي أكدت على تصميم منحني للشاشة لا يضم ثقب للكاميرة الأمامية.

تقدم شركة شاومي الإصدارات الجديدة من هواتف Mi 10 و Mi 10 Pro خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة خلال شهر فبراير، ولقد رصدت بعض من مواصفات الهاتفين في تسريبات نشرت منذ بداية هذا العام.

تؤكد الصور المسربة الجديدة لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Mi 10 على زجاج منحني في جانبي شاشة الحماية، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الشاشة ستدعم الإنحناء في الإتجاهات الأربعة، إلا أن الإنحناء يظهر بوضوح في جانبي الشاشة.

كما تكشف التسريبات المصورة لشاشة الحماية عن تصميم نحيف جداً للإطارات، والذي يظهر بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي للشاشة، إلا أنه يتميز بتصميم أقل سماكة من إصدارات شاومي السابقة.

Advertisements

من جانب أخر لا تكشف شاشة الحماية لهاتف Mi 10 عن أي ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً لا يظهر أي قطع لموقع النتوء العلوي في الشاشة، لذا تشير بعض التسريبات إلى أن الكاميرة ستأتي مدمجة في الشاشة.

أيضاً مازالت بعض التوقعات تتجه إلى تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، حيث من المتوقع أن يضم الهاتف كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، كما تشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن الهاتف يضم كاميرة أمامية منبثقة، لذا نترقب مزيد من التسريبات التي توضح التصميم المميز لسلسلة Mi 10 هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع شاشة الحماية لهاتف شاومي القادم Mi 10 تكشف عن تصميم منحني ظهر على التقنية بلا حدود.