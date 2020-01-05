شكرا لقرائتكم خبر عن أطول مبنى على الكوكب.. جينيس تحتفل بمرور 10 سنوات على افتتاح برج خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بمرور 10 أعوام على افتتاح برج خليفة، الذى يقع فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة، واصفة إياه بالبرج المذهل، وأنه أطول مبنى على هذا الكوكب، حيث افتتحه حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، يوم 4 يناير 2010، ويبلغ ارتفاعه 828 مترًا ويضم أكثر من 200 طابق، منها 160 طابقًا مأهولًا بالسكان.



برج خليفة

ويعتبر برج خليفة، واحدا من أبرز وأهم المعالم السياحية حول العالم، حيث شهد عقد من الإبهار والتميز، إضافة إلى دوره الكبير فى تعزيز مكانة دبى على خارطة المواقع السياحية العالمية، كونه تحفة معمارية سكنية وتجارية تتوسط قلب مدينة دبى، وأطلق عليه اسم "خليفة" تكريمًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



موسوعة جينيس

بدأت إنشاءات البرج عام 2004، فيما كانت بداية البنية الفوقية فى عام 2005، ووصلت عملية البناء إلى الدور الـ50 فى 2006، وحصد البرج عدة أرقام قياسية، حيث صنف فى عام 2007 باعتباره أطول هيكل قائم بذاته فى العالم، كما اعتبر فى عام 2008، أطول هيكل من صنع الإنسان فى العالم، واستكمالًا لمرحلة البناء، ففى العام 2009، تم الانتهاء من تدشين قمة برج خليفة.





وفى 4 يناير 2010، افتتحه رسميا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، ويضم أعلى شرفة مشاهدة مفتوحة للجمهور، كذلك أعلى مسجد، أعلى مطعم، أعلى حوض سباحة، فضلًا عن وجود فندق أرمانى مكون من 160 غرفة وجناحًا، إلى جانب مجموعة من المطاعم ومنتجع صحى يضفى أجواء من الهدوء والاسترخاء لزواره ويمنحهم تجربة فريدة غنية بأرقى معايير التميّز والخدمة الفاخرة.

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احتفالات 2020

بلغت تكلفة المبنى نحو 1.5 مليار دولار بإجمالى مساحة مبنية 526.760 متر مربع مقسمة إلى 171.870 متر مربع للوحدات السكنية و27.870 متر مربع للمكاتب، وشارك فى تنفيذه نحو 12 ألف عامل ومهندس منذ بدء إنشائه عام 2004.





ويتميز برج خليفة، بعروض ضوئية جديدة على واجهته تبهر الزوار بألوانها وأشكالها البصرية والإبداعية المميزة، والتى سيشهدها برج خليفة يوم 4 يناير 2020 تزامنا مع الذكرى العاشرة لتدشينه، كما أن البرج كان شاهدًا على الاحتفالات السنوية للإمارات لاستقبال العام الميلادى الجديد، وخلال 10 سنوات منذ تدشينه، استقبل برج خليفة 20 مليون و974 ألفا و983 زائرًا.